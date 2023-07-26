ads
الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

8 سبتمبر.. انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لإثيوبيا

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، موعد 4 سبتمبر المقبل لانطلاق معسكر المنتخب الذي يشهد مواجهة إثيوبيا رسميا في تصفيات أفريقيا بجانب مباراة تونس وديًا.

وقرر جهاز المنتخب إقامة المعسكر في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل، وسيتم اعلان قائمة اللاعبين الخاصة بالمعسكر في نهاية أغسطس، على أن يخاطب الجهاز الإداري المحترفين في أنديتهم قبل انطلاق المعسكر بخمسة عشر يومًا.
ومن المقرر أن يصل فيتوريا إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من إجازته الصيفية بالبرتغال، ليناقش خطة وترتيبات المعسكر رسميا وموعد انطلاقه، والملعب الذي سيقام عليه المعسكر.

 

المنتخب الوطني منتخب إثيوبيا معسكره