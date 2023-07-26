8 سبتمبر.. انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لإثيوبيا

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، موعد 4 سبتمبر المقبل لانطلاق معسكر المنتخب الذي يشهد مواجهة إثيوبيا رسميا في تصفيات أفريقيا بجانب مباراة تونس وديًا.

وقرر جهاز المنتخب إقامة المعسكر في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل، وسيتم اعلان قائمة اللاعبين الخاصة بالمعسكر في نهاية أغسطس، على أن يخاطب الجهاز الإداري المحترفين في أنديتهم قبل انطلاق المعسكر بخمسة عشر يومًا.

ومن المقرر أن يصل فيتوريا إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من إجازته الصيفية بالبرتغال، ليناقش خطة وترتيبات المعسكر رسميا وموعد انطلاقه، والملعب الذي سيقام عليه المعسكر.