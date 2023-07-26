فرقة "المربع" الأردنية تعود لمصر بحفلتين في القاهرة والإسكندرية

تستعد فرقة المربع الأردنية للعودة إلى مصر بعد غياب طويل، عبر جولة غنائية تمر خلالها بين الإسكندرية والقاهرة. وتستهل المربع رحلتها المصرية بحفل غنائي في ختام النسخة العشرين من فعاليات مهرجان الصيف الدولي وذلك مطلع سبتمبر.

وتفاجئ "المربع" جمهورها المصري في القاهرة بحفل آخر على مسرح ساقية الصاوي في الزمالك، وذلك في تمام الثامنة من مساء الأحد 3 سبتمبر. "المربع" إحدى أشهر الفرق الأردنية والتي وضع حجر أساسها المغنى والمؤلف الموسيقى محمد عبد ‏الله، تستعد لإمتاع جمهورها المصري بتوليفة من أشهر أغانيها، مثل "ما عندك خبر" و"المختلفين"، والعرض الأول لأجدد أغانيها "بيبان".