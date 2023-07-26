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الخميس 27 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الرتوش الأخيرة تفصل علي ماهر عن تدريب المصري البورسعيدي

علي ماهر
علي ماهر
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توصل نادي المصري لاتفاق مبدئي مع علي ماهر لتدريب الفريق.

قرار التعاقد مع علي ماهر جاء بعد أيام من خسارة فريق المصري لبطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة أمام سيراميكا كليوباترا، وبالتزامن مع ترك علي ماهر منصبه كمدير فني لفيوتشر.

وتواصل كامل أبو علي رئيس النادي مع علي ماهر لإنهاء كافة الأمور التعاقدية.

وحصل علي ماهر على وعد من رئيس النادي بتلبية كافة مطالبة في سوق الانتقالات الصيفية لفريق المصري البورسعيدي.

وسيعلن النادي عن تعيين علي ماهر مديرا فنيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقاد علي ماهر من قبل المصري في 51 مباراة فاز في 23 مباراة وتعادل في 14 وخسر 13.

وأعلن فيوتشر رحيل علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين.

وأوضح فيوتشر أن خلال ساعات سيتم إعلان المدير الفني الجديد للفريق الأول من أجل مواصلة طموحات النادي خلال الموسم القادم.

المصري علي ماهر كأس الرابطة سيراميكا كليوباترا