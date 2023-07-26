ads
الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السويد والدنمارك: تدنيس القرآن قلة احترام واستفزاز واضح

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت سفارتا  السويد والدنمارك  على بيان الممثل الاعلى للاتحاد الأوربي  جوزيب بوريل حول حرق القرآن واحترام رموز المجتمع

 والذى جاء فيه أنه في أعقاب الأعمال الأخيرة التي قام بها أفراد في أوروبا والتي تسببت في الإساءة للعديد من المسلمين، يكرر الاتحاد الأوروبي رفضه القوي والحازم لأي شكل من أشكال التحريض على الكراهية الدينية وعدم التسامح.

  وأضاف البيان إن احترام التنوع هو قيمة أساسية للاتحاد الأوروبي، وهذا يشمل احترام الطوائف الدينية الأخرى.

 

مشددا على ا أن تدنيس القرآن، أو أي كتاب آخر يعتبر مقدسًا، هو اعتداء، وقلة احترام، واستفزاز واضح.     

وأوضح البيان أنه لا مكان للتعبير عن العنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في الاتحاد الأوروبي.

 

وقال الاتحاد الأوروبي إننا نواصل الدفاع عن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير، في الخارج وفي الداخل؛ ولكن ليس كل ما هو قانوني هو أخلاقي. لقد حان الوقت الآن للوقوف معًا من أجل التفاهم والاحترام المتبادلين. وإن هذه الأعمال التي يرتكبها المحرضون الأفراد تفيد فقط أولئك الذين يريدون تقسيمنا وتقسيم مجتمعاتنا.

حرق القرآن الإساءة الكراهية الدينية