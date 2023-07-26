إبداعات لحنية بروح العصر لهشام خرما على المكشوف بالأوبرا.. صور

شهد المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الأربعاء، حالة فنية فريدة للموسيقار هشام خرما، تضمنتها فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

رحب الموسيقار هشام خرما بالحضور، معبرا عن سعادته بلقاء جمهوره بعد فترة غياب وانضمام أعضاء جدد لمجموعته الموسيقية، ثم أجرى حوارا بين الالات الشرقية والغربية ليخلق إبداعات مفعمة بروح العصر، ومن خلال جمل لحنية مبتكرة.

قدم خرما، مجموعه من مؤلفاته الخاصة كان منها: أندلس، وفيرست فواياج، وكن، وأمل، وخلخال، ووادى الملوك، والحكاية، وإيمان، ومركش، وبدر، وتحرك، والغروب، واليقين، والبداية، والنهاية" إلى جانب عدد من الألحان الشهيرة منها: "حلوة بلادي" لـ بليغ حمدى، و"شمس الزناتى" لـ هانى شنودة، وغيرها .