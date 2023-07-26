"ندى السعودي" الثانية بالثانوية الأزهرية بالغربية: القرآن سر تفوقي وسألتحق بكلية اللغات والترجمة

شهدت قرية محلة حسن التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية حالة من البهجة والسعادة والرضا عقب إعلان نتيجة شهادة الثانوية الازهرية عقب حصول المركز الثاني مكرر الطالبة: ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) بنسبة 97.46% الأمر الذي لاقي استحسان أفراد أسرتها وسط إطلاق الزغاريد والسعادة بين صفوف جيرانها وزميلاتها من فتيات القرية تزامنا مع إطلاق الزغاريد و الحلوي فرحا بتفوق الفتاة دراسيا.

و أعربت الفتاة "ندي السعودي" الثانية مكرر الثانوية الازهرية عن سعادتها باتصال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بها لافتة بقولها "مكالمته ليا و ثناءه علي تفوقي ابكي عيوني دموعا واحتضنت ابويا وامي واخواتي كلهم علي دعمهم ليا " .

كما أشارت الطالبة المتفوقة بقولها "نفسي التحق بكلية لغات والترجمة بجامعة الأزهر وشكرا لدعم ابويا وامي واخواتي وفعلا صلاتي وحفظي القران الكريم أساس تفوقي دراسيا ورضا ربنا نور طريقي " .

و كشف حسين السعودي والد الفتاة المتفوقة أن مهنته في المحاماه جعلته يظهر مجهود أكبر مع أبناء أسرته مؤكدا أن "ندي ثالث اخواتها سناً وكان لها باع كبير في المشاركة في مسابقات حفظ القران الكريم وربنا يحفظها ويبارك حياتها وعمرها وينير مستقبلها دايما يارب العالمين" .

وحرصت والدة الفتاه علي استقبال الضيوف والجيران والاقارب الذين حرصوا علي تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة تفوق ابنتها وسط إطلاق الزغاريد والسعادة احتفالا بإعلان اسمها ضمن اوائل الثانوية الازهرية.