أستاذ اقتصاد: الأمن الغذائي الأفريقي سيطرح على طاولة القمة الروسية الأفريقية

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، إن المتنافسين على القارة الإفريقية كثر ولكل منهم أدواته الخاصة، مشددةً على أن أفريقيا هي عروس القارات ودرتها، إذ إنها ضخمة جغرافيا وسكانيا، وهي منفردة بثرواتها الهائلة وموقعها الاستراتيجي بين قارات العالم، وهو ما يدفع الجميع إلى محاولة التقارب معها.

وأضافت "وفاء علي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي محمد الرميحي، أن قارة أفريقيا هي قارة الألفية الثالثة وهي محط أنظار صراع حقيقي بين أقطاب القوى العالمية، مشيرةً إلى أن القمة الروسية الأفريقية الثانية لها زخم بسبب اتفاقية الحبوب الحالية بعد انهيار اتفاقية الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وتابعت ، أن الملف الأول في هذه القمة هو الأمن الغذائي الأفريقي، حيث يحول "بوتين" حالة التشاؤم بالنسبة للاتفاقية إلى مسألة إيجابية بالنسبة للدول الأفريقية لأن هناك توقع على المستوى التجاري بأن تسعى الدول الأفريقية إلى الحصول على الحبوب بشكل مجاني، مع توقع محصول كبير هذا العام بالنسبة لروسيا.

وأشارت، إلى أن روسيا لها 48 ملايين هكتار من الأراضي التي تزرع القمح بمستوى جيد، وهو ما يمنح مؤشرات بالتحرك في هذا الملف بمنتهى المرونة.

ولفتت، إلى أن ملف الأسمدة سيكون من بين الملفات التي تبحثها القمة، لأن روسيا وعدت عبر رئيسها بالتبرع بـ300 ألف طن أسمدة للدول الأفريقية.

