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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يشكل لجنة فنية لتحديد أضرار حريق مول تجاري شهير

محافظ مطروح اللواء
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب
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وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، للمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بمطروح، بسرعة تشكيل لجنة فنية تضم أعضاء من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والمكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق للمعاينة الميدانية الفورية وتحديد الأضرار والإجراءات الوقائية المطلوبة، وذلك عقب حريق مول تجاري شهير. 
وأوضح وكيل وزارة الإسكان بمطروح، إنه تم على الفور انتقال اللجنة تحت الإشراف المباشر لوكيل وزارة الإسكان بمطروح إلى موقع المول التجارى، وتمت المعاينة الميدانية للعنصرية الإنشائية والكهربية والتوصية بسرعة إخلاء المكان؛ حفاظا على الأرواح والممتلكات ومراجعة أحمال الكهرباء في المول، وكذا أعمال الحماية المدنية، وجارٍ تكليف فريق عمل من المركز القومي لبحوث البناء والإسكان لعمل الاختبارات اللازمة لكافة عناصر المنشأ. 
يأتى ذلك عقب اندلاع حريق ضخم  في مول تجاري بمدينة مرسى مطروح وادى إلى إصابة ٣٠ شخصا وتضرر عدد من المحال. 

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