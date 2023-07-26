زوج يطعن زوجته أمام المارة في المنيا

استقبل مستشفى المنيا الجامعي، سيدة عشرينية العمر مصابة بطعنات بجسدها، نتيجة لنشوب مشاجرة مع زوجها، وجار تلقيها العلاج اللازم واتخاذ ما يلزم.

تلقي اللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطاراً من المقدم جاد الله صدقي رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، يفيد بنشوب مشاجرة بين رجل وزوجته ناحية طريق قرية تله بمنطقة "أبو عرب" ببندر المنيا، ما استدعى الزوج لطعن زوجته بآلة حادة بيضاء وفر هاربا.

وانتقلت على الفور لمحل الواقعة، قوة أمنية وسيارات الإسعاف بقيادة المقدم جاد الله صدقي رئيس مباحث القسم ومعاونيه لمحل الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام شخص يدعي "أحمد " عامل 30 سنة، قام بطعن زوجته عشرينية العمر 10 طعنات بآلة حادة، وتم نقلها لمستشفي المنيا الجامعي بمعرفة الإسعاف، لتلقيها العلاج اللازم تحت تصرفات النيابة العامة.

وألقت مباحث القسم القبض على الزوج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.