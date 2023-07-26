8 أغسطس.. عازف الدرامز أحمد ربيع في مكتبة الإسكندرية

يستضيف المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، حفلا فنيا لعازف الدرامز العالمي أحمد ربيع، بمصاحبة فرقته، في الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 8 أغسطس 2023، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته العشرون.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال العالمية لموسيقي "الجاز فيوجن"، والذي قام بتقديمها لأول مرة في عام 1995 لكبار موسيقى الجاز في العالم، والتي تعد من أصعب أساليب العزف لعدم اعتماده على إيقاع ثابت.

يعد عازف الدرامز العالمي أحمد ربيع من أكثر الموسيقيين تأثيراً في الشرق الأوسط، فكان رائداً في إدخال موسيقى الجاز الحديثة المتطورة إلى الشرق الأوسط.

وقد أنشأ أحمد ربيع فرقته الموسيقية الخاصة مع أمهر الموسيقيين في مصر، والذين قدموا العديد من الحفلات الناجحة في مركز الهناجر للفنون، ودار الأوبرا المصرية، ومهرجان القلعة الموسيقى السنوي.

