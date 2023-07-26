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الخميس 27 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تطلب التحريات حول إصابة ٥ أفراد في حادث تصادم سيارتين بالهرم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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طالبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول إصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم أعلى كوبري دهشور اتجاه الرماية بدائرة قسم شرطة الأهرام، لتحديد السبب وراء ذلك، كما أمرت بالإستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، والتحفظ علي قائدي السيارتين وأخذ عينة دماء وإجراء تحليل لهم.

تلقى  رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام،  إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق القاهرة الفيوم أعلي كوبري دهشور إتجاه الرماية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ميكروباص ونقل نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة منن

اصطدام سيارتين 5 أشخاص أصيب 5 اشخاص إتجاه الرماية