وزيرة الثقافة تبحث ونظيرتها الأردنية سُبل حماية التراث الثقافي غير المادي

قامت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بزيارة "المركز الثقافي الملكي"،ضمن زيارتها للمملكة الأردنية الهاشمية، لحضور فعاليات الدورة ال٣٧ لمهرجان "جرش للثقافة والفنون، حيث التقت نظيرتها الأردنية، الدكتورة هيفاء النجار، لبحث أطر التعاون المُشترك بمجالات الحرف اليدوية والفنون التراثية.

تطرق الحديث، إلى مشتركات التراث غير المادي بين مصر والأردن، وآفاق التعاون في هذا الإطار بين البلدين، وبشكل خاص فيما يتعلق بتسجيل المزيد من العناصر على قوائم التراث الثقافي غير المادي، بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وتم بحث سُبل دعم أرشيف التراث بين البلدين لحمايته وتوثيقه حفاظًا عليه للأجيال القادمة.

كما تناول اللقاء، بحث سُبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين، بمجالات الثقافة والفنون والآداب.

وترأس الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، الوفد المصري المُشارك بفعاليات الدورة ٣٧ من "مهرجان جرش للثقافة والفنون" -بعد اختيار مصر "ضيف شرف" الدورة-، والذي يستمر خلال الفترة من ٢٦ يوليو الجاري وحتى ٥ أغسطس المُقبل.

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