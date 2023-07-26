رسائل السيسي لبوتين: نقدر دعمكم في مشروع الضبعة النووي

أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطوير التعاون الثنائى إلى مستوى تستحقها العلاقات.

وقال الرئيس السيسي خلال لقائه لبوتين..اسمح لي أن أشكرك وأوجه لك التحية والتقدير على الدعوة وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة فى روسيا.

وقال الرئيس السيسي: حريصون على تلبية دعوات الرئيس الروسى فيما يخص مجالات التعاون المختلفة أو على مستوى القارة الأفريقية وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال السيسي: نقدر الدور الروسي الداعم لـمصر في مشروع الضبعة النووي.

وقال الرئيس السيسي: الرئيس بوتين.. اسمح لي أن أشكرك وأوجه لك التحية والتقدير على الدعوة وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة فى روسيا.

وتابع الرئيس السيسي: حريصون على تلبية دعوات الرئيس الروسى فيما يخص مجالات التعاون المختلفة أو على مستوي القارة الأفريقية ولتطوير التعاون الثنائي بين البلدين وآفاق هذه العلاقة.

وأكد الرئيس السيسي أن القمة الروسية الأفريقية سوف يكون لها نتائج عظيمة جدا.. وأتذكر الاهتمام الشديد خلال قمة 2019 الماضية ومرة ثانية أشكرك وسعيد بلقائك.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطوير التعاون الثنائى إلى مستوى تستحقها العلاقات بين البلدين.

كما هنأ الرئيس السيسي الرئيس الروسى على مرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية.



والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية..

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة الأفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذًا في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

كما شهدت الزيارة أيضًا لقاء الرئيس مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.