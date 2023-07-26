دعاء زهران تبرز أهم مكتسبات الحوار الوطني

قالت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب مصر أكتوبر، إن الحوار الوطنى جاء ليشمل كافة فصائل المجتمع المصرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات، ولذلك جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لعمل الحوار الوطنى.

وأضافت زهران، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن الحوار الوطني حقق الكثير من المكتسبات حتى الآن أبرزها، العفو الرئاسي عن بعض السجناء، الاستجابة السريعة للقيادة السياسية لطلبات مجلس الأمناء، مناقشة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية الهامة، وضع حلول لعدد من الملفات.

وأشارت الدكتورة دعاء زهران، إلي أن الحوار الوطنى جاء فى وقت هام جدًا فى ظل أزمة عالمية ضخمة لوضع مخرجات هامة فى ملفات هامة تهم جميع المواطنين، موضحة أن الاستجابة السريعة لمخرجات الحوار خلال الآونة الأخيرة من جانب الرئيس السيسى، تؤكد أنه يتابع الحوار الوطنى بشكل مستمر وحريص على الخروج بنتائج قابلة للتنفيذ فهو يهدف لتحديد أولويات العمل الوطني.

وتابعت، أن الحوار الوطنى مرحلة مهمة فى مسار التحول الديمقراطى فى مصر، وخطوة جادة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة، جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل.