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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سفارة بيرو تكرم رئيس اتحاد الطائرة على هامش معسكرهم بالقاهرة

ياسر قمر رئيس الاتحاد
ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة
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خاض المنتخب المصري للناشئات للكرة الطائرة تحت 19 سنة، مباراتين وديتين مع نظيره منتخب بيرو، من أجل الاستعداد الجيد  قبل المشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في دولتي كرواتيا والمجر خلال الفترة من 1 وحتى 11 أغسطس المقبل.

وحقق المنتخب المصري الفوز على نظيره منتخب بيرو رابع أمريكا الجنوبية في المباراة الأولى بنتيجة ”3-2”، بينما تلقى المنتخب المصري الهزيمة في المباراة الثانية بنتيجة ”3-0”.

وعلى هامش المباريات، قامت سفارة دولة بيرو بتكريم المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد العربي، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، وقاموا بإهدائهم الدروع التذكارية.

وقد شهدت المباراة حضور كلًا من خوسيه بيتا نكورت سفير دولة بيرو بالقاهرة، ومارتن إدواردو بالاسيوس رانجيل الوزير المفوض لدولة بيرو ونائب رئيس البعثة، وجيانكارلو أندريه بيدراوا رويز رئيس القسم القنصلي، والمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد العربي،  ووائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، وماركو أنطونيو المشرف على الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية للناشئات والشابات، وابراهيم ثابت مرافق المنتخب بيرو.

وتضم مجموعة  المنتخب المصري للناشئات في بطولة العالم  كلًا من: ” المجر، الأرجنتين، الكاميرون، الصين، تشيلي”.

ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة منتخب بيرو بيرو رابع أمريكا الجنوبية ومارتن إدواردو بالاسيوس