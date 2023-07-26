رسميًا.. علي ماهر يرحل عن تدريب فيوتشر

وجه مجلس إدارة نادي فيوتشر الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة كابتن علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.

وتولي كابتن علي ماهر مهمة الفريق في سبتمبر 2021 منذ تأسيس النادي، ونجح في التأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلى دور المجموعات، والتتويج بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022، ثم النجاح في التأهل للمرة الثانية أفريقيًا على التوالي.

وأكد فيوتشر في بيان اليوم الأربعاء، أنها تقدر الجهد المبذول من الكابتن علي ماهر وأنه فرد من عائلة النادي مرحب بعودته دائمًا.

وتابعت إدارة فيوتشر، خلال ساعات سيتم إعلان المدير الفني الجديد للفريق الأول من أجل مواصلة طموحات النادي خلال الموسم القادم.

يذكر أن إدارة فيوتشر تدرس رحيل بعض نجوم الفريق أيضا حال وصول عروض مالية ضخمة لضمهم، وابرزهم محمد رضا بوبو.