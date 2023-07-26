كلام نهائي.. عبد الشافي يعتزل كرة القدم بسبب الإصابة

قرر محمد عبدالشافي ظهير أيسر الزمالك، اعتزال كرة القدم رسميا، حيث قام اللاعب بإبلاغ مسئولي القلعة البيضاء بقراره.

وتعرض عبدالشافي لإصابة متكررة في الركبة وحاول مع طبيب الزمالك محمد أسامة التعافى منها، الإ أن كل المحاولات الطبية قد فشلت، ليقرر اللاعب اعتزال كرة القدم مجبرا، بعد مسيرة طويلة مع المنتخب الوطني والفارس الأبيض والاحتراف بالسعودية حقق خلالها العديد من الألقاب.

وبذلك يخرج عبدالشافي من قائمة الزمالك في الموسم الجديد، ويستمر تواجد الثنائي أحمد فتوح وحاتم سكر، بينما تدرس الإدارة رحيل عبدالله جمعة للبيع أو الإعارة لتراجع مستواه الفني.

يذكر ان الزمالك سيبدأ مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.