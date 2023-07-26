محافظ كفر الشيخ يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشخ، ، الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى والثانية على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، في اتصال هاتفي مع الطلاب، موجهًا الشكر للطلاب وأسرهم، متمنيًا لهم التوفيق.

وحصلت الطالبة، أسماء عبدالله عبدالله محمد، الطالبة،بمعهد أبو زيادة الثانوي، على المركز الأول، بحصولها على 649 درجة بنسبة 99.85%ـ، وحبيبة السيد مصطفى حسين، وحصلت على المركز الأول مكرر، بحصولها على 649 درجة بنسبة 99.85%ـ، كما حصل الطالب بلال محمد السيد أحمد جمعه، على المركز الثاني" كفيف"، بمعهد أبو مندور الثانوي، وحصل على 581 درجة، بنسبة 80%.

وكان، فضيلة الإمام_الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، اتصالات هاتفية هنَّأ أوائل الثانوية ‏الأزهرية بتفوقهم، وأعرب فضيلتُه عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز أبنائهم ومساعدتهم على ‏التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق في المراحل الجامعية.‏

‏ وأعلن المركز الإعلامي، بمشيخة الأزهر عن أسماء الطلَّاب الأوائل للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م، ‏وحصل على المركز الأول بالقسم العلمي الطلاب: أسماء عبدالله السماحي، (معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ)، وحبيبة السيد ‏خليفة، (معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ)، وعصام هلال الحريري (معهد العامرية بالغربية) بمجموع 649 بنسبة ‏‏99.85%.‏

وجاء في المركز الأول على القسم الأدبي الطالبة: ثراء سمير الرشيدي (معهد فتيات ناهيا بالجيزة) بنسبة 97.94%، ‏وحصلت على المركز الثاني الطالبة: حبيبة حمدي عبدالرحمن (معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة) بنسبة 97.46%، كما ‏حصلت على المركز الثاني مكرر الطالبة: ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) بنسبة 97.46%.‏

كما حصلت الطالبة ياسمين عبد الفتاح النجار (معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية) على المركز الأول للمكفوفين بنسبة ‏‏93.33%، والمركز الثاني الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبو مندور بكفر الشيخ) بنسبة 92.22%، في حين جاء في المركز ‏الثالث الطالب أحمد مقتدي صابر (معهد كامل عودة الخاص بالجيزة) بنسبة 91.27%، وفي المركز الرابع جاءت الطالبة آية ‏محمد عجور، (معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية) بنسبة 90.16%، في حين حصلت الطالبة منة الله محمد أحمد، (معهد فتيات ‏الشقر ببني سويف) على المركز الخامس بنسبة 90%. ‏

ومن المقرَّر أن يعتمد د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا ‏الخميس، نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل ‏الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصَّل، ومن المقرَّر أن يبث المؤتمر الصحفي ‏بشكلٍ مباشرٍ على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التَّواصل الاجتماعي.‏

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