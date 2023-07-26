رئيس جهاز تعمير سيناء يتفقد مشروعات بقرية قاطية ببئر العبد

تفقد اليوم الأربعاء المهندس وائل حسن مصطفي رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء والقناة يرافقه المهندس ناجي إبراهيم محمد، مدير عام منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء عددا من المشروعات التنموية التي ينفذها الجهاز بشمال سيناء.

وتضمنت جولة رئيس الجهاز التفقدية إحدى المزارع للوقوف على قابلية تنفيذها من خلال مشروع التنمية المتكاملة بالجهاز مؤكدًا أن هذه المزارع تتم فيها زراعة نباتات المرمرية- الزعتر- الروزماري (حصى اللبان).

وأشار إلى أنه تجري دراسة تنفيذ المشروع للاستفادة من هذه الزراعات والعمل على زيادة الاستثمار في سيناء في شتى المجالات.

وخلال الجولة التفقدية، استمع رئيس الجهاز إلى عدد من المزارعين المتخصصين في مجال زراعة المرمرية والزعتر والروزماري وبعض النباتات العطرية والنباتات الطبية وذلك لزراعتها في مشروع التنمية المتكاملة بسيناء، كما تفقد مشروع إنشاء دار مناسبات في قرية قاطية بمركز ومدينة بئر العبد، مشيدا بما تم إنجازه بالمشروع.

وخلال الزيارة التقى رئيس الجهاز بالمواطنين بالقرية للتعرف على مطالبهم والتي تضمنت تنفيذ بعض أعمال الكهرباء بالقرية وإنشاء عمارات جديدة لتلبية احتياجات القرية من الإسكان الاجتماعي وتوفير فرص عمل للشباب بها.

كما تفقد رئيس الجهاز العمل في المبنى الخدمي بمركز ومدينة بئر العبد لمتابعة مراحل التنفيذ، مشيرًا إلى ضرورة مضاعفة معدلات الأداء للانتهاء من المشروع وتسليمه بحد أقصي الأول من نوفمبر المقبل.