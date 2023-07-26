موفدة "إكسترا نيوز" في سان بطرسبرج: لقاء مهم يجمع الرئيسين السيسي وبوتين

تحدثت الإعلامية خلود زهران، موفدة قناة «إكسترا نيوز» إلى مدينة سان بطرسبرج، في روسيا، والتي تستضيف القمة الروسية الأفريقية الثانية لعام 2023، والمنتدى الاقتصادي والإنساني، عن تفاصيل القمة.

وقالت موفدة «إكسترا نيوز» في تقريرها، إن القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني القمة الروسية الأفريقية 2023، تنطلق على مدار يومي 27 و28 يوليو، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والزعماء رؤساء الحكومات من الجانبين الروسي ومن الدول الأفريقية، لافتةً إلى أن الوفود والقادة والزعماء ورؤساء الحكومات بدأت في التوافد إلى مدينة سان بطرسبرج اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى سان بطرسبرج، لحضور النسخة الثانية من القمة، وسيكون هناك عدة لقاءات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع عدد من الزعماء والقادة الأفارقة، وأشارت إلى أنه سيكون هناك لقاء هام بين الرئيس بوتين والرئيس السيسي.

ووفقًا لتصريحات السفير الروسي بالقاهرة، التي أبرزها تقرير «إكسترا نيوز»، فإن «العلاقات المصرية الروسية ليست فقط علاقة تاريخية، ولكنها صداقة ممتدة الجذور، ما بين الرئيس الروسي والرئيس عبدالفتاح السيسي».

واستكملت خلود حديثها قائلة: «غدًا سنشهد أكثر من 30 جلسة عمل في ملفات في غاية الأهمية، أبرزها تعزيز التعاون الاقتصادي، وعقد مذكرات مختلفة، سواء في البنية التحتية، وتحديث نظم الاتصالات والتكنولوجيا، ومعالجة المعادن، والمجال التعليمي، وخلق فرص عمل».

