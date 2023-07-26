5 فضائل لصيام يوم عاشوراء.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام مسجد الحسين، أن يوم عاشوراء مناسبة عظيمة جدا ويوم رائع ومميز في شريعة الإسلام، مضيفا أن صيامه سنة مؤكدة.

وقدم الدكتور مصطفى عبدالسلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، 5 كنوز لفضائل صيام يوم عاشوراء الذي يوافق يوم الجمعة المقبل، موضحا “الكنز الأول أن يوم عاشوراء في شهر الله المحرم وهو من الأشهر الحرم”.

وأضاف إمام مسجد الحسين: “الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقدر ويعظم شهر الله المحرم، ويحبه ويحرص على صيامه بعد شهر رمضان، ومن فضائل يوم عاشوراء، أنه يوم نصر وعزة وتمكين، مكن الله سبحانه وتعالى فيه لسيدنا موسى عليه السلام ونصره على فرعون”.

وتابع: “يوم عاشوراء يوم شكر لله، مثلما فعل سيدنا موسى بعد غرق فرعون وصام يوم عاشوراء شكرا لله سبحانه وتعالي، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لما قدم المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فرحًا بنجاة موسى عليه السلام، فقال: نحن أحق بموسى منهم فصامه الرسول وكذلك الصحابة”.

وأشار إلى أن يوم عاشوراء يوافق يوم الجمعة، الذي به ساعة استجابة، فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».

وأردف أن يوم عاشوراء، يوم توسعة على الأهل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ».

وعن أفضل الدعاء في يوم عاشوراء، قال إنه ليس هناك دعاء مخصص ليوم عاشوراء، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يوم يستجاب فيه الدعاء لا سيما أنه يأتي يوم جمعة.

وحول ضرورة صيام يوم قبل أو بعد يوم عاشوراء، أكد أن هذا الكلام ليس صحيحا، موضحا أن هناك 3 طرق لصيام عاشوراء، هي صيامه منفردا، وصيام يوم قبله، وأفضل طريقة صيام يوم قبله ويوم بعده.

