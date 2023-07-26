ارتفاع أصول احتياطي الكويت الأجنبي بنسبة 4.8% في يونيو

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت في يونيو 2023 بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية ارتفعت إلى 15.089 مليار دينار (49.3 مليار دولار) في يونيو، مقابل 14.394 مليار دينار (47 مليار دولار) بنهاية الشهر المماثل من عام 2022.

وعلى أساس شهري، انخفض احتياطي الكويت الأجنبي بنسبة 3.4 بالمئة في الشهر الماضي، قياسا على 15.627 مليار دينار (51 مليار دولار) في مايو الماضي.

ويعد المستوى الشهري للاحتياطي الأجنبي الكويتي الأدنى منذ بداية العام، وسط تراجع حصيلة الإيرادات النفطية والالتزام باتفاق خفض الإنتاج المقرر من مجموعة "أوبك+".

ويمثل قطاع النفط أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية الكويتية، لذلك استفادت الدولة من انتعاش الأسعار العام الماضي.

ولا يشمل الاحتياطي الأجنبي الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي) التي تتجاوز 803 مليارات دولار، وفق أحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية "swfi".