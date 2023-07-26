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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نسبة الرطوبة مرتفعة.. الأرصاد تكشف تنبؤات طقس الأسبوع المقبل

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وارتفاع الحرارة الأيام المقبلة.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بداية من يوم السبت ستنخفض الحرارة من 38 درجة مئوية حتى 35 و36 مئوية، منوهة أن الموجة الحارة مستمرة حتى يوم الجمعة بواقع 39 درجة مئوية، على أن تصل نسبة الرطوبة لـ90%.

وأشارت إلى أن نسبة الرطوبة ستستمر في الارتفاع في الساعات الأولى من الصباح وفي أثناء الليل على الأنحاء كافة، لافتة إلى أن درجات الحرارة بداية من يوم السبت ستكون كما يأتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35/36.

السواحل الشمالية 32/33 درجة.

جنوب البلاد تصل لـ 42/43 درجة.
 

الارصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر وارتفاع الحرارة