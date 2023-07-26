تأجيل محاكمة طبيب متهم بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة لجلسة 27 أغسطس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة طبيب متهم بإجبار سيدات على ممارسة الرذيلة معه فى منطقة روض الفرج، نظير قيامه بإجراء عمليات إجهاض لهن بعد حملهن سفاحًا، إلى جلسة 27 أغسطس المقبل للمستندات.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج عدة بلاغات من سيدات يتهمن طبيب نساء بإجبارهن وإرغامهن على ممارسة الرذيلة معه مقابل إجراء عملية إجهاض لها، على الفور انتقل رجال الشرطة إلى عيادة الطبيب محل الواقعة، وتم ضبطه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.