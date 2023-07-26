انخفاض الدولار قبل ساعات من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي

انخفض سعر الدولار، اليوم الأربعاء، قبل ساعات من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة، فيما يعتقد الكثيرون بالسوق أنها ستكون آخر زيادة في أقوى حملات البنك للتشديد النقدي في أربعة عقود.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

قال ييب جون رونج محلل الأسواق لدى آي.جي "تتطلع الأسواق الأوسع نطاقا إلى فترة توقف كبيرة لسعر الفائدة فيما تبقى من العام، بينما يمكن أن يسير مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اتجاه معاكس بترك الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى في سبتمبر أو نوفمبر".

وسيصدر قرار المركزي الأميركي في الساعة 1800 بتوقيت غرينيتش، ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي إجراء مماثلا الخميس، بينما سيختتم بنك اليابان اجتماعه الجمعة، ومن المنتظر أن يلقي بعض الضوء على سياسته للتحكم في منحنى العائد.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية 0.109 بالمئة، لكنه لا يزال قرب أعلى مستوى في حوالي أسبوعين الذي لامسه الثلاثاء.

وارتفع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.1062 دولار.