ads
الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأمير أباظة يعلن مشاركته في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

الناقد السينمائي
الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دعمه ومساندته لمهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولي والمقرر أن يبدأ 21 حتى 27 سبتمبر 2023، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي.

توقع  أباظة أن تشهد الدورة الأولي لمهرجان الغردقة لسينما الشباب مفاجآت منفردة خاصة في حفل الإفتتاح، مرجعا السبب إلي اتصاله الدائم برئيس المهرجان الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، لاسيما بعد حضوره توقيع عقد البروتوكول بين مهرجان الغردقة لسينما الشباب والمهرجان اللبناني للسينما والتليفزيون برعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج نقيب السينمائين مسعد فودة.

ولفت الأمير أباظة إلي أن هذه هي الروح الإيجابية، التي  يجب أن تسود بين الزملاء لأن الهدف دائما واحد ويخدم السينما المصرية.

من جانبه أكد الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، أن حفل الافتتاح، سيكون مبهرا في كل شيء، لافتا إلي حرصه علي   إكتشاف أماكن جديدة خارجية وجمالية داخل مصر لتنشيط السياحة ونجاح المهرجان، وهو ما يعطي بريقا فعالا، مشيرا إلي أن دخول الفنانين المشاركين في حفل الإفتتاح سيكون مختلفا عن أي مشاركة في مهرجان آخر.


وأشار رئيس الدورة الأولي للمهرجان، إلى مشاركة 347 فيلم سينمائى من كل أنحاء العالم خلال فعاليات الدورة الاولي، منها 77 فيلم روائى لمسابقة الافلام الروائية الطويلة، 182 فيلم لمسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، 88 فيلم لمسابقة أفلام الطلبة، لافتا إلى أن 
جميع الأفلام لم تعرض ولم تشارك فى أى مهرجان بمصر، ومن إنتاج عامى 2022 - 2023.
 يضم المهرجان أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة ، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة.

ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يشارك ويدعم فكرة الحفاظ علي البيئة.

IMG-20230726-WA0016
IMG-20230726-WA0016
IMG-20230726-WA0015
IMG-20230726-WA0015
السيناريست محمد الباسوسى السينما المصرية هرجان الإسكندرية السينمائي مسابقة الافلام الروائية الطويلة