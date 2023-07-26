وزير التنمية المحلية يعلن تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد لمحافظة القاهرة

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد اليوم الأربعاء لمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، و الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية،و المهندس أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات، و اللواء ايهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وممثلو جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة ٨٠ مليون جنيه والتي تأتي في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لتكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بأهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في مختلف محافظات الجمهورية .

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تتابع عَلِي قدم وساق كافة مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى نظافة الشوارع في أسرع وقت ممكن، وذلك من قبل اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة وإستلام الأعمال بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأربعة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات .

وأوضح وزير التنمية المحلية، بناءً عن التقرير الذي تلقاه من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، أنه تم إنشاء المحطة الوسيطة الثابتة علي مساحة 4381م2 والمحطة مؤمنة بسور خرساني ومغطاه بالكامل بجمــالــون معدني يغطي الموقع بالكــــامــل ويشمل نظام تجميع ومواسير صرف مياه الأمطار، وصممت المحطة بنظام بناكر لاستقبال المخلفات بعدد 6 باكية محاطة بحوائط خرسانية، كما أن ارضية الموقع العام بالكامل من الخرسانة المسلحة، بالاضافة الي أن المحطة مجهزة بميزان أرضي بسكول حمولة 50 طن وغرفة تحكم مرتبطة بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات.

وأشار التقرير الذي عرض علي وزير التنمية المحلية إلي انه يوجد بالمحطة مبني الخدمات مكون من مسجد وغرفة ادارة وغرفة موظفين وغرفتي عمال ودورات مياه، كم تم تأمين المحطة بمنظومة للحريق تشمل غرفة الحريق بها منظومة إطفاء متكاملة تحتوي على خزانات حريق بإجمالي 60 متر مكعب وعدد 3 مضخة حريق وشبكة إطفاء .

كما يوجد بالمحطة نظام للصرف الصحي للسوائل وكاميرات مراقبة عدد 10 كاميرات عند منافذ الدخول والخروج مزودة بجهاز حفظ بيانات، حيث تخدم المحطة أحياء المنطقة الشمالية لمحافظة القاهرة (شبرا - الزاوية الحمراء - حدائق القبة - روض الفرج - الشرابية - الساحل – الزيتون – الأميرية) بطاقة تصميمية 1500 طن/يوم ، ومن المتوقع رفع كفاءة خدمة الجمع والنقل فور تشغيل المحطة بتلك الأحياء.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

ووجه الوزير بالمتابعة المستمرة والزيارات الميدانية من الوحدة التنفيذية للمخلفات لكافة المشروعات الجارى تنفيذها للإنتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وكذا إزالة أي معوقات تواجه عمليات التنفيذ ودخول تلك المشروعات الخدمة، مما يساهم في اعادة الشكل الجمالى والحضارى للمحافظات، لافتاً إلى سعى الحكومة لوجود منظومة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوي من الكفاءة والإنضباط لا تقل عن المدن العالمية .

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