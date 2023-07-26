الأمير أباظة يعلن مشاركته بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دعمه ومساندته لمهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى، والمقرر له 21 إلى 27 سبتمبر 2023، موعدا، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي.

وتوقع أباظة أن تشهد الدورة الأولي لمهرجان الغردقة لسينما الشباب مفاجآت منفردة وبخاصة في حفل الإفتتاح، مرجعا السبب إلي اتصاله الدائم برئيس المهرجان الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، وخاصة بعد حضوره توقيع عقد البروتوكول بين مهرجان الغردقة لسينما الشباب والمهرجان اللبناني للسينما والتليفزيون برعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج نقيب السينمائيين مسعد فودة.

ولفت الأمير أباظة إلي أن هذه هي الروح الإيجابية، هي التي يجب أن تسود بين الزملاء لأن الهدف دائما واحد ويخدم السينما المصرية.

من جانبه أكد الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، أن حفل الافتتاح، سيكون مبهرا في كل شيء، لافتا إلي حرصه على اكتشاف أماكن جديدة خارجية وجمالية داخل مصر لتنشيط السياحة ونجاح المهرجان، وهو ما يعطي بريقا فعالا، مشيرا إلي أن دخول الفنانين المشاركين في حفل الافتتاح سيكون مختلفا عن أي مشاركة في مهرجان آخر.

وأوضح رئيس الدورة الأولى للمهرجان، مشاركة 347 فيلما سينمائيا من كل أنحاء العالم خلال فعاليات الدورة الأولى، 77 فيلما روائيا لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، 182 فيلما لمسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، 88 فيلما لمسابقة أفلام الطلبة، مشيرا إلى أن جميع الأفلام لم تعرض ولم تشارك فى أي مهرجان بمصر، ومن إنتاج عامى 2022 - 2023.

تقام دورته الأولى في الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة.

ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يشارك ويدعم فكرة الحفاظ على البيئة.