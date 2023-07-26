الاتحاد الأوروبي يدين "محاولة زعزعة الديمقراطية" في النيجر

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يدين "أي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر"، حيث يحتجز عناصر الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم، بحسب ما ذكرت وكالة إنباء “روسيا اليوم”.

وأعرب بوريل على منصة "تويتر" عن "قلقه الكبير حيال الأحداث التي تجري في نيامي".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في تنديدها بما يحصل.

وأعلنت مصادر في إدارة رئاسة النيجر أن الحرس الرئاسي يحاصر قصر الرئيس بازوم، في العاصمة نيامي ويحتجزه بداخله.

وأكدت الرئاسة أن الجيش لا يدعم تحركات عناصر الحرس الرئاسي المناهضة للرئيس بازوم وأنه جاهز لمهاجمتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن بازوم انتخب رئيسا في عام 2021، حيث يعتبر حليفا وثيقا لفرنسا.