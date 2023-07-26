حافلة الأهلي تصل استاد برج العرب استعدادًا لمواجهة المصري

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد برج العرب، استعدادًا لخوض مباراة المصرى البورسعيدي التي تجمع الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان كولر قد عقد محاضرة أخيرة للاعبين بفندق الإقامة، لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة المصرى البورسعيدي بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 85 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي توج به للمرة 43 في تاريخه بعد وصوله إلى النقطة 82 في صدارة جدول ترتيب الدوري جمعها من خوض 33 مباراة، حيث فاز في 25 مباراة وتعادل في سبع مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط، وأحرز لاعبوه 63 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفا.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق المصرى البورسعيدي بقيادة مدربه ميمى عبد الرزاق مبارة اليوم أمام الأهلى بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 50 في جدول ترتيب الدوري الممتاز للموسم الحالي الذي يحتل فيه المركز الخامس برصيد 47 نقطة جمعها من خوض 33 مباراة حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر في 8 مباريات وأحرز لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 33 هدفًا.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، أسماء طاقم حكام مباراة ويدير المباراة الحكم الدولي محمد معروف ويساعده كل من: أحمد نوفل ومحمود كثير “حكمين مساعدين” وأحمد ناجي “حكم رابع” ومحمود بسيوني “حكم فيديو” وأسامة السيد “مساعد حكم فيديو”.