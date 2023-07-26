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الخميس 27 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع الخامس لجلسة 25 أغسطس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاربعاء، تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات، لجلسة 25  أغسطس لطلبات الدفاع.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين: "س. س"، و"م. و"، و"ع.ع"، و"م.ع"، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، بقتل المجني عليه "حاتم.م"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن نسجت المتهمتان الأوليان له مخططا محكما أعدتاه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهما، فكمنت الأولى خارجا وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

4 متهمين التجمع الخامس تأجيل محاكمة 4 متهمين طبيب بالتجمع