ضمن حملة 100 يوم صحة.. الرعاية الأسقفية تنظم يومًا للكشف الطبي على المواطنين بمنشأة البكاري

نظم قطاع التنمية إحدى قطاعات مؤسسة الرعاية اﻷسقفية للخدمات الاجتماعية بمركز الطوابق التنموي يوما للكشف الطبي ضمن حملة ١٠٠ يوم صحة التابعه لمبادرة رئيس الجمهورية وحملة "صحة مرأة" للكشف عن أمراض الثدي، وذلك بالتعاون مع المنطقة الطبية بمنشأة البكاري.

جاء ذلك ضمن مجموعة أيام للكشف الطبي المجاني علي المواطنين بالمنطقة من خلال مجموعة من الفحوصات مثل قياس السكر وضغط الدم والاعتلال الكلوى ونسبة الدهون بالجسم، بالإضافة للفحص المبكر لأورام الثدي للسيدات.

أجرت القافلة الكشف على ٥١ فرد من الرجال والسيدات، إذ تم إحاله بعض الحالات للمستشفيات لاستكمال الفحص وإعطاء العلاج المناسب لهم، حيث من المقرر تنظيم يوم آخر للفحص خلال شهر أغسطس القادم.

حضر اليوم نوال رائدة ريفية بالمنطقة الطبية بمنشأة البكاري لتقديم توعية عن الحملة وأهدافها والأشطة المُقدمة من الوحدة الصحية والدكتورة الشيماء أحمد ونادية خليفة من فريق التمريض، بالإضافة لفريق العمل بالمركز الاجتماعي.

الجدير بالذكر مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.