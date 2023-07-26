تشييع جثمان الشاعر الراحل شوقي حجاب

أقيمت عصر اليوم، صلاة الجنازة على الشاعر الكبير شوقي حجاب والذي غيبه الموت عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، بعد صراع مع المرض، وتم تشييع الجثمان من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

ولد شوقي حجاب في 7 أغسطس 1946، في المطرية - الدقهلية، وشقيقه الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب، كانت الكتابة للأطفال لها النصيب الأكبر في إبداعاته الفنية، سواء في مجال البرامج والدراما التلفزيونية أو مسرح الطفل، وابتكر شخصيات "بقلظ" مع الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، و"كوكي كاك" شخصية المسلسل الذي تولى إخراجه أيضا.

حصل شوقي حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في 2021، وتم تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال، من بين أعماله المسرحية التي عرضت مؤخرًا العرض المسرحي "فركش لما يكش" من تأليفه وإخراجه، وإنتاج مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح.