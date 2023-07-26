ميدفيديف: هناك حرب إلكترونية مندلعة ضد روسيا منذ بداية العملية العسكرية

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى، دميترى ميدفيديف، أن حربا إلكترونية مندلعة ضد بلاده منذ بداية العملية العسكرية فى أوكرانيا.

وقال ميدفيديف، خلال كلمة أمام المشاركين في الجلسة الاستراتيجية لمؤسسة "روس آتوم" الحكومية، اليوم الأربعاء: "لأن مسائل الأمن الرقمي للدولة والتشغيل الموثوق لجميع أنظمة المعلومات لها أهمية خاصة للغاية اليوم، خاصة في ظل ازدياد جميع التحديات والتهديدات في هذا المجال بشكل كبير منذ بداية العملية العسكرية".

وأكد ميدفيدف، أن "حربا حقيقية مندلعة ضد روسيا في الفضاء الإلكترونى، حيث تزداد باستمرار ضغط العقوبات من قبل الدول غير الصديقة، وهذا يتطلب منا بذل جهود نشطة لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية في بلادنا".

وأضاف: "من الضروري تكثيف العمل على تحسين التكنولوجيات والمنتجات المحلية حتى تعمل بأمان قدر الإمكان وتقلل من الهجمات في الفضاء الإلكتروني إلى حدها الأدنى"، لافتا إلى أنه سيتم تطوير أنظمة الأجهزة الموثوقة على أساس قدرات "روس آتوم" لأن هدفنا المشترك هو التنسيق الفعال لعمل جميع الإدارات ذات الصلة وتقديم الدعم لها.

يُذكر أن مؤسسة "روس آتوم" تنشئ برامج وأنظمة أجهزة لحماية البنية التحتية المعلوماتية الحساسة، التي تضم هيئات السلطات التنفيذية الفيدرالية والإقليمية والشركات الحكومية والمؤسسات الإستراتيجية وشركات المساهمة الإستراتيجية والمؤسسات الأساسية للاقتصاد الروسي، بما في ذلك شركات صناعة الدفاع والصناعة النووية والطاقة والنقل والائتمان والتمويل وغيرها.