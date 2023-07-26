مصيف جمصة.. من شاطئ الغلابة إلى مالديف الدلتا | صور

يشهد مصيف جمصة فى محافظة الدقهلية والذي يطلق عليه “مصيف الغلابة”، إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين والتى بدأت عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة لقضاء إجازة الصيف.

كما يلجأ إليه المواطنين هربا من حرارة الجو وقضاء أجازة الصيف من محافظة الدقهلية والمحافظات الأخرى وتحديدًا محافظة القاهرة والشرقية والغربية، حيث يتميز بانخفاض أسعار الشقق والفنادق بها وأسعار الشماسى والكراسى على طول الشاطئ الممتد بطول ٧ كم ويتوسط محافظتى دمياط وكفر الشيخ.

فيما جاءت أعمال التطوير المستمر بالمصيف لتزيد من نسب الإقبال عليه ليتحول من مصيف الغلابة إلى مالديف الدقهلية المجانى، حيث تم إقامة أول منتجع سياحى بالمصيف كبداية لإقامة عدد من المنتجعات لتقديم خدمات مميزه للمواطنين بأسعار مخفضة جدا.

فيما جرى إنشاء أول منتجع سياحي وخدمي تحت إشراف مجلس المدينة في المدينة يطل مباشرة على الشاطئ برسوم مخفضة جدًا مناسبه لكافة المواطنين بالإضافة إلى توفير كل الخدمات العامة ووسائل الرفاهية لتلبي إحتياجات المواطنين والمصطافين.

وأكد أحمد عبد الوهاب المسؤول عن المنتجع أن أعمال التطوير الحالية بجمصه بالإضافه الى إقامة المنتجع الهدف منها استعادة مصيف جمصه لإسمه وإعادة جذب المواطنين إليه من مختلف الطبقات مضيفا أن هناك أسر كانت تعيش خارج مصر جاءت لتجربة المنتجع منهم أسر كانت تقيم بالبرازيل.

وأضاف أن مصيف جمصه يتميز بشاطئ بطول 7 كيلو متر ورمال متميزة كما أن إقامة المنتجع الذى يشمل حمامات سباحه على شاطئ المصيف أمام البحر مباشرة أدى إلى راحة المصطافين حيث أن المسافه من الكورنيش حتى الشاطئ حوالى ٢٥٠ متر ولم تكن مستغله.

وأشار إلى أن المنتجع يحتوي على حمامات سباحة على الشاطئ وشماسي وشاطئ خاص وجلسات بدوية وكلها بالمجان مقابر سعر دخول رمزى بالإضافة إلى وجود عدد من المطاعم والكافيهات وملاهي للأطفال بأسعار مخفضة ووسائل أمن وأمان على أعلى مستوى.

ومن جانبه أكد المهندس أيمن عزت رئيس مجلس مدينة جمصة أن المدينة لها طبيعة خاصه عن باقى المصايف حيث يوجد بها العديد من المصايف الخاصه بالوزارات والهيئات ومديريات الخدمات ليس من داخل الدقهلية فقط ولكن من القاهرة والمحافظات الأخرى.

وأضاف أن أعمال التطوير تتم بالمدينة بصفه مستمره لتوفير كافة وسائل الخدمات والترفية المصطافين والزوار مشيرا إلى أنه من ضمن أعمال التطوير بالمدينة إقامة ذلك المنتجع السياحي الذى انشئ على غرار الساحل وشرم الشيخ وبأسعار مناسبة لكافة الفئات.

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