زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب شرق فانواتو

ضرب زلزال بقوة 6،4 درجات منطقة على بعد 83 كلم شرق ساحل فانواتو الأربعاء، كما أعلن المعهد الأمريكي لرصد الزلازل، لكن لم يتم إصدار أي تحذير من تسونامي.

وأعلن المركز الأمريكي للتحذير من تسونامي أنه ليس هناك تهديد لجزر غوام وروتا وتينيان او سايبان من الزلزال الذي ضرب على عمق 10 كلم.

المدينة الأقرب، بورت أولري، تبعد 95 كلم.

وغالبا ما تقع زلازل على "حزام النار" في المحيط الهادىء، حيث يسجل نشاطا زلزاليا يمتد عبر جنوب شرق آسيا، وحوض المحيط الهادئ.

في مايو، تسبب زلزال في اليابان بمقتل شخص وإصابة العشرات وتدمير العديد من المباني.

وفي أبريل، صدر أمر إخلاء لسكان السواحل في جزيرة فيلبينية نائية بعد زلزال بقوة 6.2 درجة ضرب المحيط، قبالة الأرخبيل، ما تسبب بصدور تحذير من تسونامي رغم أنه لم ترد تقارير عن أضرار.