محافظ مطروح يشيد بجهود الحماية المدنية في إخماد حريق مول دبي

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الشكر والتقدير لجهود رجال الإسعاف والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة مرسى مطروح ومستشفى مطروح العام، للمشاركة والتعاون في جهود الإطفاء وسرعة إسعاف المصابين بحريق أحد المولات التجاريه وسط شارع إسكندرية بمدينة مرسى مطروح.



حيث توجهت على الفور عدد 6 سيارات الإطفاء، و6 سيارات إسعاف، و9 سيارات تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، و3 سيارات مياه لمجلس مدينة مرسى مطروح.

ووجه محافظ مطروح لإدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمرور ومراجعة جميع المنشآت المشابهة والإطمئنان على توافر إجراءات التأمين والالتزام باشتراطات الحماية المدنية بها، حرصا على سلامة المواطنين الممتلكات، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.