نائب محافظ البحيرة تعتمد عددًا من المخططات التفصيلية لـ3 مراكز 

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة المخطط التفصيلي لـ 3 مراكز، في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية وإستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وتضمنت اعتماد المخطط التفصيلي لقرية بركة غطاس التابعة للوحدة المحلية لقرية بركة غطاس بأبو حمص، إعتماد المخطط التفصيلي لقرية كفر عثمان التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة بشر بمركز شبراخيت، إعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة غرب مدينة إيتاى البارود.

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أنه قد تم إعتماد المخططات التفصيلية وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانونًا وذلك تيسيرًا على المواطنين ومنعًا لظهور العشوائيات حرصًا على الصالح العام، مشيرةً إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم إعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.