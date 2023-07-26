محافظ مطروح يتابع حالة المصابين في حريق مول تجاري.. صور

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، حادث حريق أحد المولات التجارية بوسط شارع الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح، الذي أدى الى إصابة ٣٠ شخصا واحتراق عدد من المحلات التجارية.

توجه اللواء خالد شعيب إلى مستشفى مطروح العام؛ للإطمئنان على حالة المصابين وجهود الإسراع في علاجهم وإسعافهم.

كان وقع حادث حريق بأحد المولات التجارية وسط شارع اسكندرية بمدينة مرسى مطروح وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف بعدد ٦ سيارات، و٧ سيارات الحماية المدينة، وكذلك ٩ سيارات مياه منها ٦ سيارات لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح و٣ سيارات من مجلس المدينة للمشاركة والإسراع في جهود الإطفاء.

وتم نقل المصابين وعددهم ٣٠ مصابا ومعظمها اختناق بسبب الدخان إلى مستشفى مطروح العام بجوار موقع الحادث، لتلقي الإسعافات والعلاج، حيث تم تحويل حالة للعناية الحرجة و٣ حالات بالعناية و١٨ حالة أخرى منهم ٣ من رجال الحماية المدنية، وجارٍ متابعة حالتهم، وخروج ٨ حالات، كما تجرى أعمال التبريد بموقع الحادث وحصر أعداد المحلات والخسائر بعدد 13 باكية و6 محلات.

رافق محافظ مطروح كلا من العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام.

محافظ مطروح يتابع حالة مصابى حادث حريق مول دبي

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