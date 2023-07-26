بسبب علبة سجائر.. مقتل ربة منزل ذبحًا على يد زوجها بالدقهلية

شهدت عزبة عراقى التابعة لقرية البساتين بمركز أجا فى محافظة الدقهلية جريمة قتل بشعة حيث قام زوج بقتل زوجته طعنًا وذبحًا بسكين عقب رفضها شراء علبة سجائر له.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من أهالى عزبة عراقى التابعة للمركز بقيام زوج بقتل زوجته ذبحا وطعنا.

وبإنتقال ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل فاطمة سمير حمزه 20 عاما إثر تلقيها عدة طعنات فى البطن والرقبة.

وبالفحص تبين أن وراء الواقعة زوجها ويدعى محمد عبده أبو النصر 29 عاما وذلك نتيجة خلاف بينهم حيث رفضت إعطاؤه ثمن علبة سجائر مما أدى إلى قيامه بالتعدى عليها بسكين طعنا بالبطن والرقبة مما أدى إلى وفاتها.

فيما جرى ضبط الزوج ونقل الجثمان إلى مستشفى أجا المركزى تحت تصرف النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.