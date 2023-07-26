تشييع جنازة صيدلي السويس غرق مع ابنه في مطروح

شيع المئات في السويس جنازة الدكتور محمد بيومي ونجله من مسجد التقوى بالسويس الى مقابر الجديدة، اليوم الاربعاء، بعد وفاتهما غرقا في أحد شواطئ محافظة مطروح.

خيم الحزن على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالسويس، بعد وفاة الصيدلي محمد بيومي صاحب السمعة الطيبة، وابنه الأكبر خلال رحلة صيفية إلى مطروح، ونعاه الكثيرين داعين الله بالرحمة والمغفرة لهم.

وانتشرت صور الدكتور بيومي ونجله، مع منشورات بمواقف طيبة للصيدلي لا سيما خلال أزمة كورونا، بجانب سعيه لتوفير الأدوية غير المتوفرة لمرضى الأمراض المزمنة والحالات الطارئة والحرجة.

ونعت نقابة الصيادلة في السويس زميلهم المتوفى على صفحتهم بموقع "فيسبوك" وقال الدكتور محمود نور الدين القائم باعمال نقيب صيادلة السويس، إن الأسرة تقيم العزاء في الدكتور محمد بيومي مساء اليوم الأربعاء بدار مناسبات السويس.