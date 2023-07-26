الثلاثاء.. الإنتاج الثقافي يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

نظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ضمن فعاليات ملتقى الهناجر الثقافي ندوة موسعة حول ثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

ويختتم القطاع احتفاله بذكرى الثورة باحتفالية غنائية تقام مساء الثلاثاء المقبل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بهذه المناسبة الوطنية الهامة.

كان قطاع شئون الإنتاج الثقافي، قد عقد ضمن فعاليات ملتقى الهناجر الثقافي ندوة بعنوان "يوليو 52..يونيو 2013 ونظرة على مصر"، يوم الإثنين الماضى بمركز الهناجر للفنون، شاركت فيها كوكبة من الأكاديميين والكتاب الذين ألقوا الضوء على مسيرة ثورة يوليو وأثرها في حياة المصريين، وصولاً إلى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، وما حققته أيضاً من آثار إيجابية ملهمة.

من جانبه قال المخرج خالد جلال، إنه في ضوء توجيهات وزيرة الثقافة بضرورة الاهتمام بإبراز دور وأهمية المناسبات الوطنية في تعميق مفاهيم الوطنية والانتماء، وأهمية إبراز دور الثقافة والفنون التي كانت وستظل ظهيراً للأحداث الفارقة في تاريخ الوطن، وبعد نجاح حفل نجوم مسابقة الأغنية الوطنية للشباب "أنا المصري"، التي أقيمت بمناسبة الاحتفال بمرور ١٠ سنوات على ثورة ٣٠ يونيو، سيتم تقديم حفل جديد يضم كوكبة من الفائزين في المسابقة بمناسبة ثورة يوليو التي شكلت علامة فارقة في تاريخ مصر.

من المقرر أن يشارك في الاحتفالية كل من المطربات والمطربين: أميرة رضا، ومنار الشاذلي، ومؤمن خليل، وأحمد شرف، ومحمد سراج، بمصاحبة الفرقة الموسيقية تحت إشراف الفنان حاتم عزت، ليعيش جمهور الهناجر مع باقة متنوعة من أشهر الأغنيات الوطنية التي أثرت وجدان المستمع المصري والعربي .