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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

غدًا.. غلق باب التنازلات بين المرشحين لانتخابات "الأطباء"

النقابة العامة لأطباء
النقابة العامة لأطباء مصر
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أعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء أن غدًا الخميس هو آخر يوم لتقديم التنازلات بين المرشحين للنقابة العامة والنقابات الفرعية.

وأكدت اللجنة العامة للانتخابات أنه حتى الآن تنازل 83 طبيبا عن 96 مقعدا، مشيرة إلى أنه  يمكن للمرشحين تقديم التنازلات فى مواعيد العمل الرسمية، ويتم تقديمها شخصيًا أو بتوكيل رسمى في الشهر العقاري.

ولفتت إلى أنه وفقًا للجدول الزمني المعلن للانتخابات سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 10 أغسطس 2023، علي أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية وسيتم تحديدها وإعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء والصحف الرسمية.

نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي غلق باب الطعون والتنازلات