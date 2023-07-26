الطاقة الذرية توقع 5 بروتوكولات للتعاون مع المعاهد الهندسية العليا لتدريب وتأهيل الخريجين

وقعت هيئة الطاقة الذرية اليوم الأربعاء، 5 بروتوكولات للتعاون مع المعاهد الهندسية العليا في المجالات العلمية وتدريب وتأهيل الخريجين في مجالات الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

قام بتوقيع البروتوكولات الدكتورعمرو الحاج – رئيس هيئة الطاقة الذرية مع عمداء كليات الهندسة بتلك المعاهد، حيث تم توقيع البروتوكول الأول مع الدكتورة ريهام ابراهيم ممتاز عميد كلية الهندسة بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات بالمقطم، وتم توقيع البروتوكول الثاني مع الدكتور ياسر ريحان عن عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية، وتم توقيع البروتوكول الثالث مع الدكتورة هالة محمد جمال القاضي عميد معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالهرم، وتم توقيع البروتوكول الرابع مع الدكتور متولي عبد الله عبد العاطي عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا، أما البروتوكول الخامس فتم توقيعه مع الدكتور مصطفى كامل عبد الرحمن نيابة عن عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

وتهدف هذه البروتوكولات إلى التعاون مع المعاهد الهندسية العليا لتأهيل جيل جديد من شباب الجامعات قادر على التعامل بكفاءة مع التكنولوجيا المتطورة والتعرف على الأنشطة التطبيقية بهيئة الطاقة الذرية. وتشمل أنشطة التعاون تنفيذ برامج علمية وتدريبية متميزة مع التركيز على الجانب العملي، الإستعانة بأعضاء هيئة التدريس من الهيئة في تدريس بعض المناهج المتخصصة، التدريب الصيفي للطلاب من خلال اشراكهم في أنشطة التدريب بمعامل الهيئة والإستفادة من المتمييزين من الطلبة في الدراسات المتخصصة، المشاركة في مشروعات بحثية في المجالات التطبيقية وخاصة في المشروعات التي تخدم المجتمع هذا بالإضافة إلى إنشاء مراكز للتميز بإشراف مشترك.

حضر توقيع البروتوكول، الدكتور هاني كسبان رئيس قسم الهندسة والأجهزة العلمية، الدكتورة ليلى فكري فؤاد مستشار رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة الأسبق، والدكتور رفعت محمد فكري، الدكتور السيد حسن مهدي علي والدكتور محمود السيد الطوخي أعضاء قسم الهندسة والأجهزة العلمية بمركز البحوث النووية.

وأكد الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة على أهمية توقيع البروتوكولات مع المعاهد الهندسية لكونها تعطي في أولوياتها تأهيل الخريجين وإعداد كوادر متميزة علميًا ومهنيًا قادرة على الأبداع والبحث والتطوير واستيعاب التطورات التكنولوجية مما يؤهلهم لسوق العمل.

وأضاف "الحاج" أن توقيع تلك البروتوكولات تجيء في إطار استراتيجية الهيئة للتعاون مع الجامعات والمعاهد العليا المصرية لبناء الكوادر البشرية وزيادة الوعي المجتمعي لطلبة الجامعات في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية المختلفة والتي تشمل الصناعة، الزراعة، الصيدلة، الطب والهندسة.

وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية بان توقيع هذه البروتوكولات يدعم توجه الدولة للاهتمام بالشباب خاصة طلبة الجامعات والمعاهد العلمية لتاهيلهم في شتى المجالات لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة وتاهيل الكوادر للبرنامج النووي المصري.