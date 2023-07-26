"الغد" يجتمع باثني عشر عضوًا لتفعيل الخطة العامة لهيكلة الحزب

الأربعاء 26/يوليو/2023 - 05:30 م

أصدر السكرتير العام لحزب الغد إسماعيل محمد اسماعيل بيان خاص بالاجتماع باثنى عشر عضوا من ممثلى الحزب بتنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، بحضور المهندس موسى مصطقى موسى رئيس حزب الغد، والمستشار سمير عبد العظيم نائب رئيس الحزب للشئون القانونية والادارية وممثلى الحزب بتنسيقية شباب الاحزاب والسياسين.

واستغرق الاجتماع ثلاثة ساعات تم خلالها الاستماع للافكار المستقبلية الخاصة بكل عضو وكيفية الاستفادة والتعاون المشترك مع كافة اللجان المتخصصة بالحزب من واقع التدريب و التثقيف الذى تم اثقالة بة من خلال تواجدة ومشاركتة بالمنتديات واللجان بالتنسيقية.

أسفر الاجتماع عن التوصيات الاتية:

• أن ينعقد الاجتماع بصفة دورية شهرية

• المشاركة الفعالة لاعضاء التنسيقية فى اللجنة المشكلة لانعقاد صالون الغد السياسى

• العمل على مشروع موحد نابع من الشعور بالمسؤلية تجاة الدولة المصرية يقدم الى تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين باسم حزب الغد.

وأثنى رئيس الحزب موسى مصطفى موسى على هامش الاجتماع بالدور الفعال الذى تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باثقال الكوادر الحزبية من خلال التدريب والتثقيف والمشاركة الفعالة بالمنتديات والمؤتمرات من أجل خلق كوادر شبابية يكون لها دور قيادي مستقبلًا.

ومن جانبه صرح اسماعيل محمد اسماعيل السكرتير العام لحزب الغد بأن هذا الاجتماع هو الاجتماع التنظيمي الأول والخاص بممثلي الحزب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ويأمل في المستقبل القريب بأن يراهم جميعا في مراكز مرموقة من خلال تواجدهم وتدريباتهم ومشاركتهم في كافة المنتديات داخل التنسيقية.

وأشار اسماعيل بان الحزب لديه 12 ممثلا بالتنسيقية.. ويعتبر هذا الاجتماع الثاني بعد الاجتماع الذي تم خلال الأسبوع الماضي بالسادة نواب ومساعدين رئيس الحزب وسيتم عقد الاجتماع الثالث الأسبوع القادم لأمناء المحافظات وأمناء اللجان العامة والاجتماعات الثلاثة الغرض منها تفعيل الخطة العامة لهيكلة الحزب ليواكب المرحلة السياسية القادمة.