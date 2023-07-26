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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يوجه بمتابعة معدلات الإنجاز بمشروعات حياة كريمة

متابعة تنفيذ المشروعات
متابعة تنفيذ المشروعات الجارية بقريتى غرب أسوان وغرب سهيل
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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة) الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

وشدد “عطية” على ضرورة تكثيف الجهود وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالإستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير فى التنفيذ وذلك لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات طبقًا للجدول الزمنى المحدد.

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأنه بناءًا على تعليمات المحافظ تم القيام بجولة تفقدية للمشروعات الجارية بقريتى غرب أسوان وغرب سهيل والتى ستخدم 30 ألف من المواطنين والأهالى.

وأشار “مصطفى” إلى تفقد مشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بغرب أسوان بنسبة 65% حيث تبلغ طاقتها 3 آلاف م3/يوم، بالإضافة إلى تفقد محطات الرفع بغرب أسوان بإجمالى 5 محطات وبنسب تنفيذ تراوحت ما بين 45% إلى 60 %  ، وأيضًا تنفيذ خطوط الطرد والإنحدار بنسب تراوحت ما بين 56 % إلى 100 %.

كما أوضح بأنه تم أيضًا تفقد مشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بغرب سهيل بنسبة 45% حيث تبلغ طاقتها 3 آلاف م3/يوم، بالإضافة إلى تفقد مشروع توصيل خطوط الطرد بنسبة 95%، وأيضًا توصيل خطوط الإنحدار بنسبة 35 %.

ولفت إلى أنه تم إعداد تقرير مفصل عن كافة الملاحظات والمشكلات التى تم رصدها لعرضها على محافظ أسوان من أجل إعطاء التعليمات وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات وتذليل العقبات لدفع معدلات العمل وضمان الإنتهاء من مختلف المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

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