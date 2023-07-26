لمتابعه الخدمات المقدمة للمواطنين.. محافظ قنا يجري جولة تفقدية بالمعمل المشترك

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بالمعمل المشترك بمديرية الصحة والسكان، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات المعملية المقدمة للمواطنين ، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والدكتورة رقية مبارك يوسف مدير المعمل المشترك .

تفقد محافظ قنا أقسام المعمل المشترك ويحتوي علي معمل الأغذية ( كيماوي - بكتريولوجي ) للتأكد من خلوها من المواد الضارة وميكروبات التسمم الغذائي طبقا للمواصفات القياسية ، كما تفقد معمل السموم و المبيدات ، ومعمل الكشف عن المعادن الثقيلة، و معامل فحص عينات المياه ( كيماوي - بكتريولوجي ) سواء كانت عينات مياه شرب بمختلف انواعها و مياه الغسيل الكلوي ، والمياه المعبئة ، ومياه حمامات السباحة ، كما يضم معمل الكشف عن المعادن الثقيلة لتحليل نسبه المعادن طبقا للاشتراطات الصحية والتأكد من مطابقتها ويضم معمل الصرف ، ووحدة تحضير الميديا ، ووحدة التعقيم .

وتابع الداودي الجولة بتفقد معامل تحليل الهرمونات مثل فحص الغدة الدرقية للأطفال حديثي الولادة ومعمل تحليل الفيروسات للكشف الدوري عن الفيروسات لمرضى الغسيل الكلوي ، ومعمل P.C.R ، ومعمل الكشف عن المواد المخدرة والمسكرات ، ومعمل السيرولوجي ، و معمل الاسترشاد الوراثي ، ومعمل الشهادات الصحية للعاملين بقطاع الأغذية ، بالإضافة الي مركز الرصد البيئي المختص برصد ملوثات الهواء والمياه ، ومكاتب الإدارة .

ووجه المحافظ الشكر لفريق العمل بالمعمل علي جهودهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكدا على أهمية المعمل المشترك بقنا في توفير الجهد والوقت حيث كانت تذهب العينات في الماضي إلى القاهرة لفحصها وانتظار وصول النتائج .