ads
الأربعاء 26 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال التوعية للمواطنين ضد الإدمان فى القرى والنجوع

لمجابهة ظاهرة إنتشار تعاطى المخدرات ومكافحة وعلاج الأدمان

حملات طرق الأبواب
حملات طرق الأبواب ولقاء الموظفين للتوعية بمخاطر الإدمان بأسو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بإستكمال الشباب المتطوعين بطرق الأبواب ولقاء الموظفين داخل مختلف المصالح الحكومية، وأيضًا المواطنين داخل مختلف القرى والنجوع وذلك بمعاونة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بقيادة الدكتورة ولاء سعد عرفه مدير الصندوق بأسوان.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنشر الوعى بين النشء والشباب والإرتقاء بالسلوكيات الإيجابية ضمن الجهود المبذولة لمجابهة ظاهرة إنتشار تعاطى المخدرات ومكافحة وعلاج الأدمان.

وأكد “عطية” على أهمية تنظيم مبادرة توعية بمخاطر الإدمان وطرق علاجه للسائقين والمواطنين فى أماكن التجمعات بمواقف السيرفيس ومحطات السكك الحديدية والكمائن المختلفة من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات.

وأشار محافظ أسوان إلى أن تنفيذ هذه الحملات التوعوية يستهدف الشرائح العمرية المختلفة للشباب والنشء لرفع الوعى بخطورة إنتشار الإدمان بكافة أشكاله وأنواعه وكيفية العلاج منه بالمجان، وفى سرية تامة عن طريق الإتصال بالخط الساخن ( 16023 )، لافتًا إلى أن توعية الموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية يستوجب شرح قانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف المبكر عن المخدرات، وما يتعلق شغل الوظائف أو الإستمرار فيها، والإجراءات الخاصة به لتفادى الفضل من الوظيفة، والذى يكون مرتبط بإثبات تعاطى الموظف للمخدرات حيث قام المتطوعين بتنفيذ حملة التوعية بمديريات الطرق والإسكان والشباب والرياضة والتربية والتعليم ومحطة السكك الحديدية، وتستكمل سلسلة الحملات بشكل مستمر.

IMG-20230726-WA0037
IMG-20230726-WA0037
IMG-20230726-WA0035
IMG-20230726-WA0035
IMG-20230726-WA0038
IMG-20230726-WA0038
IMG-20230726-WA0036
IMG-20230726-WA0036
IMG-20230726-WA0031
IMG-20230726-WA0031
IMG-20230726-WA0032
IMG-20230726-WA0032
IMG-20230726-WA0033
IMG-20230726-WA0033
IMG-20230726-WA0034
IMG-20230726-WA0034
الحملات التوعوية القرى والنجوع تجمعات المواطنين تعاطي المخدرات أخبار محافظة أسوان