لمتابعة ملفات التقنين .. محافظ قنا يتفقد وحدة استرداد أراضي الدولة

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مقر وحدة استرداد أراضي الدولة بمدينة قنا، لمتابعة انتظام سير العمل وآخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي قدمها واضعو اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم ، وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، و أسامه صويني وكيل وحدة استرداد أراضي الدولة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

اطلع محافظ قنا علي آليات إدخال البيانات والمستندات الخاصة بملفات التقنين علي المنظومة الالكترونية ، واستمع إلي شرح تفصيلي حول خطوات ومراحل تسجيل ملفات التقنين ومتابعة ما تم بها من إجراءات ، وصولا إلي تحرير العقود وتسليمها لأصحاب تلك الملفات ، موجها بزيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لانهاء باقي الاجراءات الخاصة بالملفات المتبقية ، والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز

ووعد العاملين بالوحدة ، بمكافأتهم وتحفيزهم ماديا في حالة اجتهادهم وتحقيقهم نسب آداء مرتفعة ، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة لإنهاء جميع الملفات المتأخرة وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم.

وأشاد محافظ قنا بنظام الأرشفة الاليكتروني الذي أعده العاملون بوحدة استرداد أراضي الدولة ، مما ساهم في سرعة وسهولة الوصول إلي الملفات المحفوظة علي الأرفف ودواليب الحفظ داخل الوحدة .

وقال أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف استرداد أراضي الدولة "حق الشعب" ، والإستفادة من المبالغ المُحصلة في الإنفاق على المشروعات وتحسين الخدمات ، مؤكدا على متابعته المستمرة لهذا الملف الهام، وتذليل العقبات للانتهاء من الإجراءات وتحرير العقود في أسرع وقت ممكن.