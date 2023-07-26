محافظ قنا يجري جولة تفقدية بمديريتي الطرق والإسكان

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمديريتي الطرق والنقل والإسكان، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل بقنا والمهندس محمد عبد الحفيظ مدير عام مديرية الإسكان وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد محافظ قنا إدارات مديرية الطرق والنقل، موجها بتكثيف الجهود لسرعة الإنتهاء من المشروعات التي تنفذها المديرية بجميع مراكز ومدن المحافظة، خاصه أن مشروعات الطرق والنقل تعد من أهم القطاعات الخدمية.

كما تابع المحافظ سير العمل بمديرية الإسكان، موجها المهندسين والعاملين بالمديرية بتحقيق نسبة إنجاز كبيرة في المشروعات التي يتم تنفيذها وبصفة خاصة رفع كفاءة وتطوير المنشآت الحكومية.